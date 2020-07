Quatrième victoire d’affilée pour Kim Clijsters en Virginie occidentale

Mardi, la Limbourgeoise de 37 ans avait remporté son premier match depuis son retour à la compétition face à Bernarda Pera (WTA 60), avant de prendre le dessus sur Sofia Kenin (WTA 4) mercredi et sur Danielle Collins (WTA 51) jeudi.

Face à Sloane Stephens (27 ans), Kim Clijsters disputait son troisième match de la journée et est parvenue à s’imposer 5-2. Dans le double mixte avec Neal Skupski, elle a réussi à s'imposer (5-4) face à Rajeev Ram et Bethanie Mattek-Sands. Dans le double féminin, elle a dû remplacer Kveta Peschke aux côtés de Sabine Lisicki, avec une défaite 5-2 contre Mattek-Sands et Eugenie Bouchard.

Ce samedi, Kim Clijsters et son équipe des New York Empire affronteront les Springfield Lasers.