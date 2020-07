Une piste cyclable longe l’E40 entre Evere et Schaerbeek

C’est avec une dizaine de jours de retard que la piste cyclable bidirectionnelle aménagée le long d’un tronçon de l’autoroute E40, entre les communes d’Evere et de Schaerbeek, a été ouverte aux vélos, vendredi. Les vélos sont protégés des voitures par des blocs de béton. Le but est de promouvoir l’utilisation du vélo dans la capitale et de permettre à davantage de cyclistes de respecter les mesures de distanciation sociale.