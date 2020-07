6,5 millions d’euros pour des écoles supérieures et universités moins énergivores

Ces fonds seront utilisés pour améliorer l’isolation de bâtiments, changer leur vitrage et y placer du verre à haut rendement, et installer des chauffe-eau solaires ou des chaudières à haut rendement. Ce qui permettra des bénéfices écologiques et économiques. Le gouvernement flamand assumera ainsi 50% des coûts.

"Ce sera bon pour l’environnement et pour le porte-monnaie des écoles supérieures et universités", précise le ministre Ben Weyts. La ministre de l’Environnement, Zuhal Demir, indique que "les bâtiments jouent un rôle important dans les émissions de CO2. Si la Flandre veut atteindre ses objectifs climatiques, elle doit aussi mieux isoler ses bâtiments scolaires et les chauffer de façon plus écologique".