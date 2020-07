Les présidents d’Open VLD, du CD&V et du MR suspendent leur mission, pour voir si N-VA et PS parviennent à s’entendre

"Quand nous avons entamé notre mission il y a cinq semaines, il n’était pas possible de former une nouvelle coalition majoritaire", expliquait ce dimanche Egbert Lachaert à la VRT. "A l’heure actuelle, quelques possibilités se dessinent déjà : l’option d’une coalition Arizona a apparemment permis au PS et à la N-VA d’envisager de se parler".

"Je pense qu’il est important de savoir ce qui peut réellement en ressortir", ajoute le président du CD&V, Joachim Coens. "Nous continuons bien entendu à suivre l’évolution de près".

Combien de temps les trois présidents de partis laisseront-ils au parti socialiste francophone et aux nationalistes flamands ? "Aussi peu de temps que possible”, indique Coens. Pour Egbert Lachaert il reste important d’avoir pu mettre sur pied d’ici septembre un gouvernement fédéral de pleins pouvoirs. "Nous voudrions savoir d’ici quelques semaines si cela marche ou pas entre les deux partis".

La piste d’une coalition dite "Arizona" - alliant les six partis CD&V, Open VLD, MR, N-VA, PS et CDH - est-elle écartée ? "L’Arizona est de toute façon une base que personne n’a rejetée. Nous conservons donc cette piste en principe", répondait Egbert Lachaert.

Coens et Lachaert attendent de voir ce que le PS et la N-VA pourront atteindre. "On l’a déjà essayé à diverses reprises. Nous voulons maintenant vraiment que la situation devienne claire à ce sujet".