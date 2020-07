"Si vous n’avez pas encore réservé de voyage, restez si possible en Belgique"

Si la date du 1er août devait correspondre à l'un ou l'autre assouplissement supplémentaire - comme d’ouvrir des événements à 400 spectateurs à l’intérieur et 800 à l’extérieur et d’autoriser à nouveau plus de 50 personnes dans des salles de fête -, il semble que cela ne soit plus à l'ordre du jour. C’est en tous cas ce qu’a déclaré la ministre de la Santé publique, Maggie De Block (photo archives), à la VRT ce dimanche midi. On n'en est pas à reparler de confinement, mais voyager à l'étranger, même si ce n'est pas interdit, n'est peut-être pas la meilleure idée, estimait le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, à l'issue du Comité de concertation dimanche.

"Mon conseil serait le suivant: si vous n'avez pas encore réservé de voyage, restez autant que possible en Belgique", a-t-il indiqué au micro de la VRT. La Première ministre Sophie Wilmès a précisé par la suite qu'il ne s'agissait pas de l'avis officiel du gouvernement, mais d'un conseil personnel du ministre De Crem. Elle appelle cependant les Belges à beaucoup de prudence lors de déplacements à l'étranger.

La Première ministre a ajouté que dans l'ensemble tout était sous contrôle. "On ne doit pas non plus exagérer. Nous suivons les chiffres au quotidien. Si des mesures supplémentaires doivent être prises, nous le ferons, et dans les temps", a encore déclaré Sophie Wilmès à la VRT.

Si une recrudescence des contaminations est constatée - notamment de personnes rentrant de voyages hors du pays -, les indicateurs sur les hospitalisations et les décès restent stables, pointe le Comité de concertation. En effet, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a augmenté à 127,4 personnes en moyenne chaque jour entre le 8 et le 14 juillet, alors que cette moyenne quotidienne était de 87,1 personnes sept jours plus tôt. Le nombre d'admissions à l'hôpital n'a guère évolué sur le même laps de temps, et reste proche de 10 personnes quotidiennes. Le nombre de décès est lui tombé à 1,6 par jour, du 8 au 14 juillet.

Pour rappel, le Comité de concertation rassemble les gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions. Des membres du Groupe d'Experts de l'Exit Strategy (GEES), les représentants de l’institut Sciensano, du Risk Management Group et du Centre de Crise, ainsi que les responsables sanitaires régionaux y ont également pris part.