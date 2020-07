Un possible cluster de contaminations dans la commune de Beringen

Le gouverneur limbourgeois faisant fonction, Michel Carlier, doit rencontrer mercredi des représentants de l’Agence Soins et Santé pour étudier si le traçage de contacts peut être effectué au niveau provincial. "Il ne faut pas le faire seul, mais avec tous les partenaires, et nous voulons voir comment venir en aide à l’Agence", indiquait Carlier. De la même manière que son homologue anversoise, Cathy Berx, a lancé un traçage local impliquant les médecins généralistes et des bénévoles qui possèdent une formation médicale.

Carlier s’est entretenu vendredi avec la gouverneure Berx et souhaiterait lancer un système similaire de traçage dans sa province, tout en admettant que le Limbourg n’est pas identique à la province anversoise. "On y est surtout actif dans la métropole anversoise, et nous ne devons pas essayer de faire la même chose dans tout le Limbourg, mais nous concentrer plutôt sur les communes qui posent problème", indique Michel Carlier. A savoir les communes de Beringen, Heusden-Zolder et Houthalen-Helchteren.