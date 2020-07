Covid-19 : le nombre de contaminations continue à augmenter

Le Centre de crise s'est montré rassurant, ce lundi, sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Belgique, mais a réitéré son appel à la prudence face à l'augmentation de cas de contamination. "La situation n'est pas dramatique, mais c'est maintenant qu'il faut réagir pour venir à bout de la résurgence des infections apparue il y a deux semaines", a indiqué l'infectiologue et porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors du point presse sur l'évolution épidémiologique.

Entre le 10 et le 16 juillet, il y a eu 1.079 nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus, soit 154 par jour en moyenne. La hausse des cas est observée dans toutes les provinces, bien qu'elle soit plus prononcée dans celles d'Anvers, de Limbourg et de Flandre occidentale. La province anversoise concentre 30% des cas diagnostiqués en Belgique au cours des quinze derniers jours. Seul le Brabant wallon semble épargné par la recrudescence des infections.



Selon Yves Van Laethem, l'augmentation des cas est essentiellement due à la formation de foyers qui se sont créés dans différentes communautés. "On entend par là des transmissions intrafamiliales dans des grandes familles ou lors d'événements divers", a-t-il précisé. "Il est absolument nécessaire de réaliser que le virus n'est pas parti. Il faut en tenir compte dans tous les événements de notre vie et dans nos comportements", a répété l'infectiologue.

Les autres indicateurs de l'épidémie restent stables. Entre le 10 et le 16 juillet, 145 lits d'hôpital étaient occupés par des patients atteints du Covid-19, avec 9 hospitalisations en moyenne par jour et un taux d'occupation de 3% des soins intensifs.

Sciensano a par ailleurs relevé 13 décès, soit environ deux par jour. A ce stade, il est important de continuer à maintenir les mesures afin de ralentir l'augmentation, selon le Centre de crise. "Si l'on veut garder la liberté que l'on a retrouvée, faisons preuve de bon sens, comportons-nous de manière responsable", a ajouté Yves Van Laethem.