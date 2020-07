La Flandre va rénover entièrement l'échangeur entre le ring et l'A201 vers Brussels Airport

L'échangeur du ring de Bruxelles et de l'A201 qui mène à l’aéroport international de Zaventem va être complètement modifié à partir de 2022. Au lieu d'un complexe autoroutier d'entrées et de sorties, la circulation sera ramenée à un carrefour unique équipé de feux de signalisation. "Il s'agira d'une première en Belgique", a indiqué la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters. La modification doit améliorer la fluidité du trafic et renforcer la sécurité à ce point de grand passage.