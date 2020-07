La multiplication des contaminations inquiète le CEO de l'hôpital UZ Brussel : "On regarde sans rien faire"

Le Comité de concertation a décidé ce dimanche midi de ne pas renforcer les mesures de protection pour éviter une propagation du virus, estimant qu’il fallait avant tout veiller au respect scrupuleux des mesures déjà mises en place. Les assouplissements envisagés pour le 1er août prochain ne sont par contre plus à l’ordre du jour, indiquait dimanche la ministre de la Santé publique, Maggie De Block.

Mais l’augmentation progressive du nombre de contaminations dans le pays, qui persiste depuis 12 jours, inquiète les scientifiques, dont le directeur de l’UZ Brussel, Marc Noppen. "Nous avons vu les conséquences de la première vague de contaminations, pour les hôpitaux et les maisons de repos, notamment". Il s’indigne de la façon de communiquer du gouvernement fédéral. "Tout le monde observe la situation, sans rien faire pour l’instant".

C’est avant tout le traçage des contacts de patients diagnostiqués positifs qui pose encore problème actuellement. La ministre de la Santé, Maggie De Block, ne semblait pas trop s’en inquiéter dimanche midi au micro de la VRT, indiquant que "le système fonctionne". Mais Marc Noppen dément : "Le système ne fonctionne pas".

"Je ne comprends pas cela. On a annoncé ce traçage il y a quelques mois, avec un investissement de 100 millions d’euros à la clef. Nous avons dans ce pays tellement compagnies d’assistance au voyage. Elles possèdent une infrastructure, un système IT, du personnel soignant, et le tout organisé dans les règles du respect de la vie privée. Pourquoi ne les a-t-on pas impliquées dans le traçage et ne leur a-t-on pas donné un scénario ? Ces personnes font exactement ce type de travail, et appellent des milliers de personnes pendant la saison touristique", se demande Marc Noppen.

"Ce n’est pas une science compliquée. Il faut une ligne téléphonique directe des laboratoires vers les plateformes qui travaillent avec le scénario de traçage. Mais au lieu de cela, on a bricolé quelque chose de nouveau, qui ne fonctionne visiblement pas", s’inquiète Noppen.