Le Roi charge De Wever et Magnette de préparer la formation d’un gouvernement fédéral

Dimanche soir, les présidents des partis gouvernementaux - CD&V, Open VLD et MR - avaient suspendu leur mission en vue de former un nouvel exécutif fédéral pour permettre une clarification de la position du PS et de la N-VA. Les deux plus grands partis - au nord et au sud du pays - à l’issue des élections du printemps 2019 ne sont jusqu’ici pas parvenus à s’entendre pour lancer la formation d’une nouvelle coalition.

De nouvelles discussions pour tâter le terrain, ces derniers jours, semblaient cependant avoir éventuellement ouvert la voie à une collaboration entre PS et N-VA. Ce lundi midi, dans son discours à l'occasion de la Fête nationale, le chef de l'État a appelé à la constitution d'un "gouvernement stable et résolu" en vue de préparer la relance après la crise du coronavirus.

La Belgique possédant actuellement un gouvernement fédéral de pouvoirs spéciaux, pour gérer la crise sanitaire, le Roi n’a pu donner une mission formelle de formation au duo Magnette - De Wever. Il charge donc les deux présidents de partis de "prendre les initiatives nécessaires pour permettre la mise en place d’un gouvernement fédéral qui s’appuie sur une large majorité au Parlement".

Ce n’est que début septembre, quand prendra fin la mission du gouvernement de pouvoirs spéciaux dirigé par Sophie Wilmès, qu’un ou plusieurs formateur(s) pourront être désignés par le roi Philippe.