Traçage des contacts : les laboratoires priés de communiquer plus vite les données

Bien que le nombre de contaminations au nouveau coronavirus continue à augmenter depuis une douzaine de jours dans notre pays, les institutions de soins - comme notamment les maisons de repos et de soins - ne sont actuellement pas en crise et ne manquent pas de matériel de protection. C’est ce qu’a déclaré ce lundi matin au Parlement flamand Karine Moykens, présidente du Comité interfédéral Testing & Tracing. "Mais nous devons rester alertes". La Taskforce Covid-19 pour les institutions de soins en Flandre, dirigée par Moykens, se réunira d’ailleurs à nouveau les lundis et jeudis. Et les laboratoires vont être priés de communiquer plus rapidement les résultats de tests, afin que le traçage des contacts de personnes contaminées puisse être accéléré et amélioré.