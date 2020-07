De Wever : "Pas de garantie de succès, mais il faut explorer la piste"

Dans son message, Paul Magnette - qui ne fait aucune allusion à Bart De Wever - indique qu’il a accepté la mission royale parce que la crise sanitaire, économique et sociale du coronavirus a permis de tirer trois leçons : "On ne peut pas répondre à une crise aussi grave et aussi longue sans disposer d’un vrai gouvernement. (…) Les scientifiques annoncent un retour possible de l’épidémie et nous sommes le seul pays d’Europe à ne pas avoir de plan d’urgence pour y répondre. Notre pays va perdre des dizaines de milliers d’emplois, et nous sommes le seul pays d’Europe à ne pas avoir de plan de relance. Il est urgent d’agir".

"Deuxième leçon, la Sécurité sociale jouera encore un rôle essentiel dans la réponse à cette crise. Elle permet de sauver des vies et des emplois menacés. Or cette Sécurité sociale est fragilisée notamment par les économies dans les soins de santé", estime Paul Magnette faisant allusion aux cinq années du gouvernement Michel.

"Et puis notre pays est devenu si complexe que l’action publique perd en efficacité et que plus personne ne s’y retrouve. (…) Le moment est venu de clarifier les missions des uns et des autres et de simplifier notre système institutionnel pour le rendre plus efficace. Réformer l’Etat, c’est aussi protéger les Wallons et les Bruxellois". Et d’estimer que le PS, parce qu’il est le premier parti en Wallonie et à Bruxelles, est le seul qui puisse les défendre.

Dans les 50 jours qui restent avant que la Première ministre Sophie Wilmès redemande éventuellement la confiance du Parlement pour le gouvernement aux pouvoirs spéciaux, Paul Magnette affirme vouloir s’investir pour "former un vrai gouvernement, qui ait une vraie capacité d’agir".