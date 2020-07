Fête nationale : trois minutes de silence et un Te Deum avec masques buccaux

Dans la matinée, le roi Philippe s’est rendu au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) pour y découvrir la fresque murale de l'artiste graffiteur calligraphe belge Dema One et rencontrer les jeunes qui ont réalisé cette œuvre (photo). Il s’agit de l’une des quatre fresques gigantesques installées à Bruxelles, Charleroi, Anvers et Brussels Airport. Un projet participatif lancé par le Palais royal, à l’occasion de la Fête nationale.

La cérémonie du défilé, à 14h sur la Place des Palais à Bruxelles, a également été revue en cette crise sanitaire. En présence du Roi et de la Reine, et de leurs enfants Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eléonore, de la princesse Astrid et du prince Lorenz et du prince Laurent, la cérémonie s'articulera autour de deux thèmes : un hommage aux héros de la crise Covid-19 et le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en présence d’anciens combattants. Cette année, la traditionnelle parade militaire n'aura pas lieu.

Les festivités dans le parc de Bruxelles après le défilé ont également été supprimées, tout comme le feu d’artifice tiré depuis les environs de la Place des Palais, afin de ne pas attirer des foules spontanées.