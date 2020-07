L’enquête sur la mort d’un homme arrêté à Anvers révèle qu’il était sous influence de drogues

Les premiers résultats de l’autopsie indiquent que l’homme de 29 ans d’origine algérienne qui est décédé il y a deux jours à la suite d’une intervention de la police dans les environs de la gare centrale à Anvers, était sous l’influence de plusieurs amphétamines au moment où il a succombé des suites d’un arrêt cardiaque. Les causes précises de son décès doivent encore être établies. L’intervention policière avait suscité de vives critiques dans la métropole et des appels ont été lancés ce 21 juillet via les réseaux sociaux pour manifester contre la violence policière. Quelque 200 personnes s’étaient rassemblées dans le quartier Oudaan et d’autres sur le Meir. Elles ont été dispersées par la police.