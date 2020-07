Le Roi salue les héros de la crise sanitaire, qui ont contribué "au vivre-ensemble"

Il n'y avait pas cette année de véritable défilé militaire et civil réunissant des centaines de vétérans, membres des forces armées et des services de police et de secours, devant des milliers de spectateurs rassemblés dans les rues environnantes. Seule une dizaine de véhicules historiques de la Brigade Piron, qui avait participé à la libération de la Belgique et des Pays-Bas en 1944-1945, ont fait leur apparition sur la place face au Palais royal et au Parc de Bruxelles.

Trois anciens combattants et trois jeunes représentants des héros de la crise sanitaire en sont descendus, pour symboliser l'échange intergénérationnel entre les héros de la guerre et ceux des temps modernes.



Le défilé aérien s'est limité au survol d'un hélicoptère NH90 Caïman, venu de la base aérienne de Coxyde et emmenant sous le fuselage un grand drapeau tricolore, puis de trois formations de trois avions de combat F-16 venus de la base de Florennes, selon un axe inhabituel - du Sud vers le Nord et non d'Ouest en Est, comme il est de tradition.



Les deux premières formations ont poursuivi leur route pour survoler les chefs-lieux de province en guise d'hommage aux efforts fournis par le personnel médical et la population belge durant la crise du coronavirus avant de regagner leur base d'attache.