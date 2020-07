D’après Van Overtveldt (N-VA), le plan de relance européen va poser beaucoup de problèmes

M. Van Overtveldt, également président de la commission budgétaire du Parlement européen, considère l'accord conclu par le Conseil européen mardi matin comme une solution possible à la crise, mais il pense également que de nombreux problèmes vont se poser. Par exemple, des conditions strictes ont été imposées sur papier, mais la question est de savoir comment elles seront mises en œuvre dans la pratique.



M. Van Overtveldt cite la "pause d'urgence", par laquelle les pays peuvent actionner un frein de secours s'ils pensent que les décisions des pays ne sont pas conformes au plan. "Mais vous pouvez aussi le voir comme un tigre de papier qui ne changera pas grand-chose au final", avance-t-il. "Vous pouvez prendre les paris qu'il y aura des discussions, opposant les mêmes camps, sur l'utilisation de ces millions. Des pays comme les Pays-Bas et leurs partenaires en auront une lecture différente de celle, par exemple, de l'Espagne et de l'Italie".