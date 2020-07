Le président congolais salue la mise en place d’une commission parlementaire sur le passé colonial

"Nous saluons la mise en place d'une commission parlementaire pour faire toute la lumière sur l'époque coloniale. Mon souhait le plus ardent est que les conclusions de cette dernière contribuent à un meilleur vivre ensemble pour nos peuples et renforcent l'engagement de nos deux pays à lutter contre toutes les formes de discriminations d'où qu'elles viennent", a écrit le chef de l'Etat congolais.



Félix Tshisekedi a réitéré sa volonté de consolider davantage les relations entre les deux pays. "Les liens entre nos deux pays sont historiques, exceptionnels, et doivent continuer de s'écrire dans la durée. C'est aussi l'occasion pour moi de réaffirmer mon engagement ferme d'œuvrer à la consolidation des relations séculaires qui unissent, pour l'éternité, nos deux pays et nos deux peuples", a-t-il ajouté dans cette lettre dont l'agence Belga a obtenu une copie.



Le président congolais en a profité pour transmettre ses amitiés au peuple belge frappé comme beaucoup par la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. "En ces temps particuliers où l'humanité entière est confrontée à la pandémie de Covid-19, je tiens à transmettre toute ma compassion et celle du peuple congolais, aux familles belges frappées par cette maladie", a-t-il poursuivi.