Un aventurier belge gravit l’équivalent du Mont Everest à Liège

L'exploit accompli à Liège représente environ 50.000 marches en montée et en descente respectivement, et 9.000 mètres de dénivelé.



Pour "simuler les conditions de lenteur due à l'altitude", Louis-Philippe Loncke a porté un sac à dos de 15 kilos en permanence, soit 20% de sa masse corporelle.



Parti samedi matin au pied de la Montagne de Bueren, le grimpeur a marché les jours suivants de l'aube au crépuscule et dormi en tente dans le cadre de ce défi baptisé "Everest Bueren Challenge".