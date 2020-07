Conseil national de sécurité : des mesures plus strictes pour freiner la propagation du coronavirus

La phase 5 du déconfinement est donc reportée à une date ultérieure au 1er août. Les foires et salons ne pourront donc pas encore être organisés, et le nombre de participants à des événements de masse (notamment sportifs et culturels) ne passe pas encore à 400 à l’intérieur et 800 à l’extérieur, mais demeure à la moitié de cela (200 et 400). Pas non plus d’invités supplémentaires aux réceptions après les cérémonies de mariage.

La Première ministre Wilmès (photo) a enfin réitéré les règles essentielles de sécurité sanitaire : respectez les règles d’hygiène (distanciation, laver les mains, port du masque), faites vos activités si possible à l’air libre, prenez des mesures de prévention supplémentaires face aux personnes à risque, limiter vos contacts rapprochés à 15 personnes par semaine, et si vous faites une activité de groupe ce dernier ne doit pas comprendre plus de 15 personnes.