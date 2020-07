Covid-19 : le nombre de contaminations moyennes quotidiennes augmente de 91%

C’est la quinzième journée d’affilée que le nombre moyen de contaminations au nouveau coronavirus sur une période d’une semaine est en hausse en Belgique. Au cours de la semaine du 13 au 19 juillet, le nombre moyen journalier de contaminations se situait à 193, ce qui représente une augmentation de 91% par rapport à la semaine du 6 au 12 juillet. A l’époque la moyenne quotidienne de contaminations était de 101 nouveaux cas. Ce nombre a donc presque doublé entretemps.

Au total, il y a eu 1.349 nouvelles infections entre le 13 et le 19 juillet. La hausse est observée dans toutes les provinces, à l'exception du Brabant wallon. Tous les groupes d'âge sont concernés, même si l'augmentation est plus marquée pour les moins de 50 ans, qui représentent 71% de l'ensemble des cas diagnostiqués cette dernière semaine, précise le SPF Santé publique.

Les chiffres les plus récents concernant un jour en particulier se rapportent à lundi 20 juillet, où 370 nouvelles infections ont été constatées. Mais il ne s’agit que d’un chiffre provisoire, qui pourrait encore être revu à la hausse. Il faut retourner deux mois en arrière, au 20 mai, pour trouver un nombre aussi élevé de contaminations (381 à l’époque) en un seul jour en Belgique.

Depuis le début de l'épidémie, 64.627 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Belgique.

La moyenne des patients admis à l'hôpital augmente de 40% par rapport à la semaine précédente, avec une moyenne de 13,6 admissions quotidiennes. "L'augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital commence à se confirmer, ce qui était attendu vu la majoration des cas diagnostiqués ces dernières semaines et est suivi de près", indique le SPF Santé publique.

La tendance du nombre de décès évolue de manière similaire. Avec 2,6 décès quotidiens en moyenne par jour entre le 13 et le 19 juillet, la hausse s'élève à 38% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de l'épidémie, 9.808 malades ont succombé au virus.