Les recteurs des universités flamandes insistent sur "l'indispensable unité du commandement"

Les cinq recteurs des universités flamandes de Louvain, Hasselt, Gand, Anvers et de Bruxelles (VUB) insistent, dans une lettre ouverte publiée ce jeudi par plusieurs journaux, sur l'indispensable "unité du commandement" dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, en plein rebond de l'épidémie. "La crise n'est pas un peu fédérale, un peu régionale, un peu provinciale et un peu locale", dénoncent-ils. "Chers politiciens, il est temps d’agir. N’optez plus pour une concertation indécise", demandent les recteurs, qui estiment que la sévérité de la crise sanitaire est actuellement sous-estimée.