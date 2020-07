Quatre Belges perdus dans les montagnes espagnoles ont été secourus

Un couple de quinquagénaires et deux adolescents de 16 et 19 ans s’étaient perdus mardi après-midi dans la vallée de Las Moñetas, située au nord de l'Espagne, dans les chaînes de montagne de Picos de Europa. Partis de Fuente Dé, en Cantabrie, les parents et leurs deux fils se rendaient à pied dans la région des Asturies, où ils avaient prévu de passer la nuit.

Désorientés, fatigués et n'ayant pas de vêtements chauds, ils ont alerté les services d'urgence, rapporte le journal espagnol. Les services de secours ont d'abord tenté de leur venir en aide par hélicoptère, mais ont échoué en raison du vent et de la grêle.

Une équipe de secouristes a alors été envoyée à pied dans la montagne et a réussi, après quelques heures, à localiser les touristes égarés qui se trouvaient sur un tronçon escarpé. Les secours sont parvenus à atteindre les randonneurs dans la nuit de mardi à mercredi et les ont réchauffé à l'aide de couvertures thermiques et de boissons chaudes.

Comme en attestent les photos publiées sur le site web du Diario de Valderrueda, le groupe a passé la nuit dehors. L'hélicoptère a finalement ramené la famille le lendemain matin dans la vallée où se trouvait sa voiture.