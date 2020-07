Six mois de prison avec sursis pour avoir menacé de mort Bart De Wever

Le 21 mai 2019, le prévenu avait appelé le call center communal de la métropole anversoise et déclaré qu'il allait tuer le bourgmestre en lui tirant une balle dans la tête. L'homme de 61 ans a reconnu les faits.

D’après le rapport d’un service social, le sexagénaire aurait agi sous influence de l’alcool. Il aurait aussi souffert de frustration et de stress et aurait prononcé sa menace de façon impulsive. L’homme a demandé à pouvoir recommencer un traitement psychomédical.

Le prévenu avait déjà été condamné pour attentat à la pudeur sur une victime mineure d'âge en 1997 et souffre de troubles psychologiques et d'un léger handicap mental. Il bénéficie déjà d’une aide psychosociale et administrative.