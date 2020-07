La gouverneure d'Anvers supplie les habitants de limiter leurs contacts

La ville portuaire d'Anvers et un certain nombre de communes périphériques font face à de nombreuses nouvelles infections au coronavirus. Devant cette situation alarmante, Cathy Berx souhaite notamment aider les bourgmestres à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire, en plus des règles plus strictes déjà annoncées jeudi par le Conseil national de sécurité.

"J’espère que nous pouvons encore inverser la tendance, mais alors il faut que nous respections tous dès maintenant les règles de précaution sanitaire. J’ai l’impression que beaucoup de citoyens sont devenus nonchalants, voire téméraires. Ils se sentent immortels, alors que nous voyons déjà une énorme augmentation du nombre de contaminations et d’admissions dans les hôpitaux. Il faut intervenir rapidement", indique la gouverneure.

Elle encourage par ailleurs les citoyens à faire des efforts au quotidien. "Je ne fixe pas de seuil, mais je vous appelle à limiter vos contacts à la famille et à un ou quelques amis", avance Cathy Berx. "Et il est préférable de rester à distance lors des contacts avec des amis. Ne les serrez pas dans vos bras et ne les embrassez pas."

Berx exhorte également les Anversois à rester chez eux s'ils se sentent malades. "Et surtout si vous avez été testés positifs au Covid-19, restez confinés chez vous s'il vous plait", supplie-t-elle. "Comparez cela à quelqu'un qui a le sida et qui a un contact sexuel à risque, qui se rend en fait coupable de 'coups et de blessures'. Se mêler consciemment à d'autres personnes quand on est positif au Covid revient au même. Et pour les parents: ne laissez pas vos enfants aller dans les plaines de jeux s'ils sont positifs."

La gouverneure anversoise lance aussi un appel au secteur horeca. "Veillez à ce qu’il y ait un mètre et demi de distance non seulement entre les tables, mais aussi entre les groupes de gens. Ne tentez donc pas d’être créatifs pour contourner les mesures de prévention. Veillez surtout à ce que le virus ne puisse pas se propager davantage", insiste encore Cathy Berx.