Kim Clijsters continue sur sa lancée et remporte un simple et deux doubles

"Après le double mixte, je pensais que c'était fini pour aujourd'hui, mais j'ai quand même réussi à me recharger physiquement et mentalement pour l'équipe", a déclaré Clijsters élue "joueuse du match". "Le corps et l'esprit devaient encore faire un clic et j'ai donc fait quelques erreurs inutiles. Puis je me suis quand même mis au travail".

Au début de cette semaine, Clijsters est restée au repos lors de deux duels - que New York a perdus - parce qu'elle avait des douleurs abdominales. "Surtout au service, je me suis sentie gênée, mais ce n'était pas vraiment grave. Avec quelques exercices de récupération, j'ai essayé d'être aussi compétitive que possible. Je passe un bon moment ici. Nous avons une grande équipe. Nous nous entraînons ensemble et nous travaillons dur, mais nous nous amusons aussi beaucoup. Je ne les échangerais pour aucune équipe au monde".

L'entraîneur Jensen a fait beaucoup d'éloges sur Clijsters. "C'est la meilleure joueuse de mon équipe et je pense qu'elle est aussi la meilleure joueuse du monde. C'est merveilleux que vous puissiez faire venir une joueuse du Hall of Fame du tennis quand les choses ne vont pas si bien. Elle est aussi une fantastique joueuse d'équipe, la colle qui nous lie. Elle a laissé tous ses trophées en dehors de notre bulle, ici elle n'est qu'une des joueuses. En fait, c'est juste une personne extraordinairement fantastique, qui se trouve être aussi une grande joueuse de tennis".