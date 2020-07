La province d’Anvers réduit la bulle sociale à 10 personnes, dont il faudra garder les coordonnées

La cellule de crise de la province d'Anvers a décidé samedi de limiter les contacts à dix personnes maximum par individu sur les quatre prochaines semaines. Chacun sera "invité" à conserver le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ces personnes par écrit. Le port du masque sera quant à lui encore plus élargi, et les fêtes privées devront être reportées.