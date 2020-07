Le Conseil national de sécurité se réunira lundi pour envisager des mesures supplémentaires

Le Conseil national de sécurité se réunira ce lundi, a annoncé samedi sur Twitter la Première ministre Sophie Wilmès (MR). La réunion se fera sur la base d'un nouveau rapport de la cellule d'évaluation de la pandémie (Celeval) avec pour objectif d’envisager des mesures nationales supplémentaires. "Une approche locale forte est également fondamentale pour les zones les plus touchées", a-t-elle précisé. Plus tôt dans la journée, la ministre de la Santé publique, Maggie De Block (Open VLD), avait émis le souhait que le prochain Conseil national de sécurité (CNS) se réunisse plus tôt que vendredi prochain.