Pourquoi y a-t-il plus de cas de contamination en Flandre qu’ailleurs dans le pays?

Anvers est actuellement la ville la plus touchée par les contaminations. Ces 7 derniers jours, 406 nouveaux cas ont ainsi été détectés. Les explications de Pierre Van Damme semblent ici confirmer les hypothèses avancées. "Anvers compte plus de 190 différentes nationalités, de très nombreuses entreprises internationales, une importante population, et une forte densité", souligne-t-il. "Cela peut donc aller très vite pour une infection qui se transmet par des gouttelettes. Il n’y a rien de surprenant".

Anvers subit selon lui le même sort que toutes les autres métropoles du monde. Il y a d’ailleurs de fortes chances que les autres villes du pays subissent bientôt le même sort. "Anvers est pour le moment un précurseur, mais nous allons probablement constater la même situation ailleurs dans les prochains jours ou les prochaines semaines, notamment à Bruxelles ou à Liège. C’est purement une question de temps et cela pourrait même rapidement changer pour la totalité du territoire", poursuit Pierre Van Damme. Alors que le virus reprend de la vigueur un peu partout, le reste de l’Europe pourrait, selon lui, également bientôt changer de couleur sur la carte de l’ECDC,