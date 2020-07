La Flandre interdit le public à l’intégralité des activités et compétitions sportives

Dès ce lundi, le public ne sera plus autorisé à assister à des activités et compétitions sportives à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur en Flandre. La mesure, annoncée ce dimanche par le ministre flamand du Sport, Ben Weyts (N-VA) a été prise en concertation avec les organisations représentatives du sport et de la santé sportive de Flandre.