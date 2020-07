Les "super propagateurs", ces patients qui produisent inconsciemment un nombre incroyable de particules

Les super propagateurs n’ont pas du tout conscience qu’ils sont extrêmement contagieux. "Il n’y a d’ailleurs aucun lien avec la présence ou non de symptômes graves", souligne le virologue. "Il peut aussi bien s’agir de personnes qui n’ont pas de symptômes, mais qui portent bel et bien des particules. Ces patients n’ont pas non plus davantage de salive ou de mucus nasal", explique encore Marc Van Ranst.

Le Covid-19 semble former un cas spécial dans la famille des virus. "C’est stupéfiant de voir à quel point il produit une énorme quantité de virus, bien plus que d’autres virus que nous connaissons", souligne-t-il.