Un policier interpelle violemment un jeune qui ne portait pas de masque, le parquet ouvre une enquête

Sur la vidéo, qui a circulé sur les réseaux sociaux et dont l’auteur est inconnu, on voit le jeune être rappelé à l'ordre par le policier car il ne portait pas de masque buccal. L’interpellation qui s’en suit est musclée. L'agent a notamment pulvérisé du spray au poivre sur le garçon et l'a giflé.

"Un procès-verbal a été rédigé et nous allons ouvrir une enquête sur les faits", a indiqué le parquet de Courtrai. "Une enquête disciplinaire interne est également ouverte à propos du comportement de l'agent."

"Après avoir visionné les images, j'ai contacté le chef de corps pour mettre en place une enquête objective", a réagi le bourgmestre de Roulers, Kris Declercq (CD&V). "Je vais suivre l'affaire de près. Je veux appeler tout le monde à se respecter en ces temps difficiles. La violence et le non-respect des règles seront toujours inacceptables. La lutte contre le corona ne fonctionnera que de concert", a-t-il souligné.