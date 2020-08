A peine 35.875 nuitées passées en avril dernier en Belgique

A partir du 18 mars 2020, tous les hébergements - auberges de jeunesse, centres et villages de vacances, chambres d'hôte, gîtes et appartements de vacances ou encore campings - sauf les hôtels étaient fermés, en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, rappelle Statbel.

Et dans les hôtels, il n'y avait que des nuitées à des fins non touristiques. Dans le détail, on a dénombré en avril 4.422 nuitées passées dans des hébergements touristiques à Bruxelles, 12.011 en Wallonie et 19.442 en Flandre.

En mars 2020, le nombre de nuitées touristiques avaient encore atteint 926.879 (contre 2,8 millions en mars 2019, -67%) en Belgique et 2,4 millions en février (+9,5% par rapport à février 2019).