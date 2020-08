Janssen Pharmaceutica teste un candidat-vaccin contre le coronavirus sur des êtres humains

De nombreux autres entreprises pharmaceutiques et instituts de recherche sont actuellement en train d’essayer de trouver un vaccin contre le nouveau coronavirus. Van Hoof reconnait que Janssen Pharmaceutica aimerait être la première entreprise à y parvenir. "Ce serait un plus. Mais notre première considération est de fabriquer un vaccin qui fonctionne et de pouvoir ainsi contribuer à apporter une solution au problème".

Dans le fond, les solutions proposées par les différents vaccins ne diffèreront pas énormément les unes des autres. "Nous utilisons tous des technologies différentes, mais le principe de fonctionnement qui les sous-tend est le même : nous espérons que la réponse immunitaire à la protéine du virus permettra de s’en protéger".

Van Hoof souligne qu’il n’existe pas seulement une concurrence entre les différentes entreprises pharmaceutiques, mais aussi une collégialité. "Toutes les entreprises se sont engagées à rester très transparentes avec les résultats de leurs recherches et à partager ce qu’elles auront découvert, afin que tout le monde puisse continuer à bâtir sur ces découvertes".