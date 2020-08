Le Conseil national de sécurité ramène la bulle sociale à cinq contacts fixes par famille

Le Conseil national de sécurité avait innové jeudi dernier en instaurant une règle voulant que les clients de l'Horeca renseignent leur nom et un moyen de contact avant d'aller s'asseoir à une table. Cette règle, censée permettre de rapidement prévenir les personnes concernées si on découvre qu'une personne malade était présente, sera élargie à d'autres situations.

Il y aura aussi "demande de contacts dans les établissements wellness et pour les cours de sport", a indiqué la Première ministre Sophie Wilmès. La liste complète des lieux où vaudra la même obligation que celle déjà valable dans l'Horeca sera publiée dans un arrêté ministériel.



Cet effort s’inscrit dans le cadre du "traçage de contacts". Via ce système, on espère stopper les chaînes de transmission du coronavirus en alertant les personnes qui ont été en présence, sans le savoir, d'une personne porteuse du virus. Le but est alors que ces personnes, potentiellement contaminées, puissent rapidement se faire dépister et éventuellement se placer en quarantaine.

D'autres petites adaptations ont été décidées lundi : au vu de l'évolution inquiétante de la situation épidémiologique en Belgique, il a été décidé de remettre à septembre la mesure d'octroi de trajets en train gratuits à la population. Cette idée avait été lancée le 6 juin. Le conseil ministériel restreint avait décidé ce jour-là d'octroyer à chacun "dix voyages SNCB" valables de juillet à la fin de l'année 2020. L'objectif était d'encourager le tourisme local, en période de déconfinement et vu aussi les difficultés économiques des acteurs touristiques. A la mi-juin, gouvernement et SNCB avaient annoncé s'être accordés sur les modalités pratique: un pass nominatif et sur demande, pour chaque citoyen à partir de 12 ans, avec 12 trajets sur une période de 6 mois. Le formulaire de demande en ligne, pour recevoir ce pass, était annoncé pour début août. Ce sera pour septembre.