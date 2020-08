Un homme lance des cocktails Molotov sur le Parlement fédéral

Un homme de 36 ans a lancé des cocktails Molotov sur le Parlement fédéral ce lundi après-midi, indique le parquet de Bruxelles. Les dégâts ont été limités à quelques voitures et l'individu a pu être arrêté. Il a été interrogé par la police. On ne sait encore rien de son mobile. Il n'est pas non plus clair si l'homme était déjà connu de la police ou des tribunaux.