Un webshop asiatique utilise une photo de Milo, de Torhout, sans l’accord de ses parents

La jeune maman n’avait pas l’intention de faire de son fils un mannequin publicitaire. AliExpress s’est saisi de la photo sur son compte Instagram pour faire de la publicité pour le sac à dos jaune qui est au pied de Milo. "J’ai découvert la photo hier. Je l’ai postée il y a plus d’un an sur mon compte et n’ai jamais donné l’autorisation qu’elle soit utilisée. C’est un sentiment très étrange de voir le portrait de mon fils sur le site du webshop asiatique", indique Phaedra Tyteca.

"J’avais acheté ce cartable dans un magasin de Roulers, pour le début d’école de Milo", explique sa maman. "Entretemps AliExpress le vend également, mais ce n’est certainement pas via ce site-là que je l’ai acheté à l’époque. Il est vrai que j’ai donné mon accord à de plus petits magasins pour qu’ils puissent utiliser la photo de mon fils, mais chacun d’entre eux en a demandé la permission. Je n’ai jamais été contactée, par contre, par AliExpress".