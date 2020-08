La Flandre occidentale ne prend pas de mesures sanitaires supplémentaires

C'est principalement dans le sud de la province du littoral que l'on remarque le nombre le plus élevé de contaminations. Mais aucune mesure supplémentaire ne sera prise en Flandre occidentale.

"Nous sommes la deuxième province la plus touchée, mais notre situation n'est pas encore comparable à celle d'Anvers. De plus, les chiffres ont évolué de manière un peu plus favorable au cours de la dernière semaine", a déclaré Anne Martens.

La gouverneure faisant fonction avait déjà décidé vendredi que le port des masques buccaux sera obligatoire sur la digue le long de toute la Côte. Une mesure qui n’était pas souhaitée par certains bourgmestres, comme celui de Middelkerke.