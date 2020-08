Un Gantois bloqué cinq mois en mer par le coronavirus

Le chercheur Christiaan De Beukelaer a enfin pu revenir sur la terre ferme, après avoir passé cinq mois en mer sur un voilier. Avec 14 membres d’équipage, il avait quitté Ténériffe fin février, dans le but d’étudier comment transporter des marchandises à bord d’un voilier plutôt que d’un bateau cargo polluant.

"A mi-chemin sur l’Océan Atlantique, nous avons reçu un message par satellite du propriétaire du bateau. Il disait que le monde avait changé depuis notre départ en février", raconte Christiaan De Beukelaer. "Il expliquait que tout était fermé dans les Antilles françaises et que nous n’avions pas l’autorisation d’amarrer. Nous avons alors dû négocier pour être autorisés à aller à terre, en Guadeloupe, le temps de faire des provisions, de nourriture notamment. Puis nous avons dû reprendre la mer".

"Nous avons continué à naviguer vers le Mexique, le Honduras et Belize pour charger des marchandises, mais là non plus nous n’avons pas été autorisés à monter sur la terre ferme. Finalement, nous avons continué le voyage vers Horta, où nous avons pu nous arrêter quelques jours, après 4 mois en mer", raconte De Beukelaer.