Anvers: jusqu’à 1.600 euros d’amende pour non-respect du couvre-feu

Le "lockdown light" (confinement allégé) élaboré à l’attention de la province d’Anvers, où le nombre de contaminations au nouveau coronavirus remonte plus rapidement que dans le reste du pays actuellement, entre en vigueur ce mercredi soir. Le décret provincial stipulant les mesures et permettant d’en contrôler l’application est terminé et a été publié. La gouverneure de la province anversoise, Cathy Berx (photo), en a détaillé les mesures au cours d’une conférence de presse tenue dans l’après-midi. A retenir : le port du masque est obligatoire, à l’exception de la pratique de sport intensif dans une infrastructure adéquate, mais le football n’est pas exempté des mesures de précaution renforcées. Dans les cafés et restaurants, un maximum de 4 personnes pourront partager une table. Et le non-respect des nouvelles mesures - à commencer par le couvre-feu qui débute à 23h30 - entraine des amendes pouvant aller jusqu’à 1.600 euros.