Les mesures renforcées contre la propagation du coronavirus sont entrées en vigueur mercredi

Dès ce mercredi, la province d'Anvers - où se concentrent un pourcentage élevé des nouveaux cas - impose de surcroît un couvre-feu entre 23h30 et 06h00 (exception faite des déplacements d'urgence vers le travail ou l'hôpital) et le port du masque dans l'espace public et dans les endroits où la distance sociale d'1,5 mètre ne peut être respectée.

Les sports de contact individuels sont également interdits, tandis que les sports d'équipe seraient encore tolérés pour les joueurs de moins de 18 ans.

Le télétravail devient en outre obligatoire à moins que cela soit absolument impossible.

Dans certaines communes - comme Anvers, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem et Rumst - des mesures supplémentaires plus strictes sont être prévues, comme l'interdiction d'organiser des événements ou des fêtes, et la fermeture des salles de fêtes et des salles de fitness.

Ces mesures entrent en vigueur ce mercredi soir, dès que le décret provincial détaillé a été publié. La gouverneure Cathy Berx en a annoncé officiellement les mesures lors d'une conférence de presse donnée à 16h.