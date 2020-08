Les règles de visite renforcées dans les hôpitaux anversois

Les groupes d'hôpitaux Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) et Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) rapportent que les règles ont de nouveau été adaptées. Cette décision fait suite à une concertation du Conseil national de sécurité (CNS) lundi. "La sécurité de nos patients, collaborateurs et visiteurs est centrale et nous voulons éviter la propagation du virus dans nos hôpitaux", explique le ZNA.

Concrètement, les visites aux patients contaminées par le Covid-19 ne sont pas possibles dans les hôpitaux du ZNA (à savoir les hôpitaux Jan Palfijn, Middelheim et Stuivenberg). Les patients non contaminés mais séjournant depuis moins de 7 jours à l'hôpital ne pourront pas non plus recevoir de visites, sauf exceptions.

Enfin, les patients non-contaminés hospitalisés depuis plus de 7 jours pourront recevoir une personne par jour. Les mêmes règles ont été appliquées dans les hôpitaux du GZA (à savoir les campus Sint-Augustinus, Sint-Vincentius et Sint-Jozef). Ces derniers précisent que la durée de 7 jours pourrait encore être modifiée, en fonction de décisions ultérieures de la cellule de crise provinciale.