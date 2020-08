Le nombre moyen d'infections par jour atteint près de 350 en Belgique

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants continue également d'augmenter. Pour la période s'étalant sur deux semaines, et jusqu'au 26 juillet inclus, 33,1 cas ont été recensés (contre un décompte de 31,7 la veille).

Le nombre d'infections en Belgique s'élève maintenant à 67.335. C'est 673 de plus que les 66.662 infections signalées par Sciensano mercredi.

Le nombre d'admissions à l'hôpital a aussi augmenté, avec en moyenne 25 admissions par jour du 23 au 29 juillet, soit une hausse de 84% par rapport à la période du 16 au 22 juillet. Durant cette période, 175 patients Covid-19 confirmés en laboratoire ont été admis à l'hôpital, dont six provenant de maisons de repos et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée, et 145 personnes l'ont quitté. Au total, 18.196 admissions ont été comptabilisées depuis le 15 mars.

Mercredi, 263 lits d'hôpitaux étaient occupés par des patients Covid-19 (+38% par rapport au 22 juillet), dont 47 en unités de soins intensifs (+15%).

En ce qui concerne la mortalité, une baisse est constatée de 16% dans la moyenne quotidienne, soit environ 2,3 décès par jour. En tout, 9.836 personnes ont perdu la vie des suites de la Covid-19 en Belgique.

Entre le 23 et le 29 juillet, le taux de reproduction du virus a été estimé à 1.476.

Entre début mars et le 29 juillet, le nombre total de tests effectués par les laboratoires s'élève à 1.193.969.

Selon Sciensano, l'effet des nouvelles mesures sur le nombre de nouvelles infections ne sera pas visible avant plusieurs semaines. Le nombre de cas continuera d'augmenter d'ici là.