Alain Maron à la VRT : "Un couvre-feu n’est pas exclu à Bruxelles, mais ce n’est pas encore à l’ordre du jour"

Le ministre admet que certaines situations ont posé problème dans la Région. "Les centres de test ont été saturés, à cause notamment des personnes qui partent à l’étranger, et qui décident de faire un test. Cette saturation est un vrai problème, et on ne l’avait pas anticipé. On a donc appelé, depuis le début de la semaine, tous les centres de tri en stand-by à rouvrir", souligne-t-il.