Une maison de repos de Wijnegem en confinement total après 14 contaminations

Onze résidents et trois membres du personnel ont été testés positifs, et ce nombre pourrait encore grimper.



Les résidents concernés ont été isolés et les membres du personnel malades sont en quarantaine à leur domicile.



"La direction est très inquiète, tout comme moi", a commenté le bourgmestre, assurant que toutes les mesures nécessaires ont été prises.



Cette épidémie expliquerait la forte hausse de cas de Covid-19 constatée dans l'entité de Wijnegem, à l'est d'Anvers.