Anvers ouvre son propre "village" #TestCovid pour effectuer jusqu’à 4.000 tests par jour

"L'idée n'est pas de se faire tester pour le plaisir", souligne l'échevin à la Santé Fons Duchateau. Le test n'est pas gratuit mais peut faire l'objet d'un remboursement.

Les échantillons prélevés seront analysés dans un nouveau laboratoire de l'Université d'Anvers, sous la direction du professeur Herman Goossens, de sorte que les échantillons provenant du réseau classique (médecins et hôpitaux) pourront être plus sereinement traités par les laboratoires privés et hospitaliers.

"Les médecins, services de secours et laboratoires de la région sont surchargés car de nombreuses personnes sans symptôme se font tester", explique l'échevin. "Cette situation demande un renforcement. Grâce au village, ils pourront se concentrer sur les personnes malades."

Outre le fait que cela soulagera le circuit de soins, le système permettra également de cartographier plus rapidement et précisément les foyers d'infections. Les personnes malades sont quant à elles toujours invitées à prendre contact avec leur médecin.