Le nombre moyen d'infections augmente encore, "des cas de malades sévères également chez les jeunes"

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 370,6 par jour entre le 21 et le 27 juillet, indique vendredi l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Cela représente une augmentation de 62% par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'admissions à l'hôpital poursuit aussi son augmentation et passe à 24,4 par jour entre le 21 et le 27 juillet, contre 15,3 entre le 14 et le 20 juillet, soit une hausse de 60%.