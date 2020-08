Le roi de la chanson flamande fête ses 80 ans : mais qui est Will Tura ?

Il est en Flandre sans aucun doute le plus célèbre des chanteurs néerlandophones. Will Tura célèbre ses 80 printemps et a toujours la forme. Il a encore pu le démontrer jeudi soir lors d’un concert organisé en très petit comité dans le studio Marconi de la VRT. A l’occasion de son anniversaire, l’interprète avait programmé cinq grands concerts, qui ont dû être annulés à cause de la crise du Covid-19. Cela n’a pas empêché le chanteur de tout de même faire plaisir à ses fans. Le concert donné hier sera rediffusé le 2 août sur Radio 2 (VRT) et sur la plateforme en ligne VRT NU. En attendant, nous vous proposons un aperçu en musique de sa carrière avec, à la fin de la vidéo, un extrait de sa représentation de ce jeudi.