"Il serait criminellement irresponsable de bloquer maintenant la formation d’un gouvernement"

Sur le plateau de la VRT, Bart De Wever confirmait avoir progressé dans le travail avec son homologue Paul Magnette. "Un gouvernement est possible. Je le dis très sérieusement : nous avons une base et cela peut aller très vite. Le pays en a absolument besoin maintenant".

"Il serait criminellement irresponsable de bloquer cette formation », poursuivait De Wever. Le président des nationalistes flamands admet que son parti « n’est d’accord en rien avec le PS", mais que l’intérêt général prime. Une crise économique fera suite à celle du coronavirus, qui est loin d’être terminée. "L’échec n’est pas une option, en ce qui me concerne. Je suis décidé. J’ai travaillé jour et nuit avec Paul Magnette. Nous avons gagné la confiance l’un de l’autre”. De Wever estime qu’une solution n’a jamais été aussi proche.

Et le bourgmestre anversois ajoutait: “Nous travaillons maintenant réellement en duo, pour rédiger une note. Nous sommes déjà assez avancés. Je pourrais défendre cette note au congrès de la N-VA. Il n’est pas vrai que le PS y a fait inscrire des points sociaux en échange de points institutionnels. Dans chaque chapitre il y a un équilibre. C’est très important, car sinon nous ne parviendrons jamais à constituer une équipe autour de cette note".

Présentée aux autres partis, la note a permis de constituer déjà une "bulle de cinq partis", précisait Bart De Wever à la VRT. "Si je parviens finalement à atteindre un bon accord avec le PS, dans lequel je vois de bonnes choses du point de vue fiscal et économique, et que sur le plan institutionnel j’entrevois des perspectives pour la Belgique 2.0 que je souhaite, et que sur les autres thèmes il y a des textes desquels je peux être satisfait, et que de l’autre côté j’entends Paul Magnette dire "même chose pour moi", alors en ce qui me concerne on pourra parler d’un miracle. Et si cette bulle de cinq peut devenir une bulle de six, alors nous pourrons mettre sur pied en deux ou trois semaines un gouvernement fort qui pourra s’attaquer aux conséquences de la pandémie", concluait Bart De Wever.