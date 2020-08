La période de soldes débute un mois plus tard, les stocks à écouler sont importants

Alors que les soldes - reportées d'un mois pour permettre aux commerçants de vendre à prix pleins un mois plus longtemps après des semaines de fermeture pendant le confinement - débutent ce samedi, "l'inquiétude est palpable et le découragement menace" les commerçants indépendants. L'Union des classes moyennes (UCM) tire la sonnette d’alarme. La période est "cruciale" pour rattraper le premier semestre de l'année, indique pour sa part Comeos, la fédération qui représente la plupart des chaînes de mode. Le secteur a perdu un milliard et demi d'euros à cause de la crise du coronavirus, précise-t-elle.