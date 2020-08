Les eaux usées seront analysées à Louvain pour détecter le coronavirus

Un projet pilote a été lancé à Louvain (Brabant flamand) pour surveiller la présence du nouveau coronavirus dans les eaux usées et le détecter de façon précoce. C’est ce qu’ont indiqué vendredi l'Université de Louvain (KU Leuven) et les autorités de la Ville. Elles veulent ainsi pouvoir intervenir rapidement et éviter une nouvelle flambée du nombre de contaminations, avant même que les citoyens aient pu être testés.